Suporte da Philips As mamadeiras Philips Avent são compatíveis entre si?

Para saber quais mamadeiras e bicos Philips Avent são compatíveis entre si, consulte as informações abaixo.



Nas quatro seções abaixo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre a compatibilidade dos produtos Philips Avent:

Pétala e Ritmo Individual

Vidro Pétala

Anticólica

Entrada de ar AirFree.

Cada seção mostra uma combinação diferente de itens, juntamente com uma marca ou cruz, para indicar se essa combinação é compatível.

Pétala e Ritmo Individual A imagem abaixo indica quais produtos Philips Avent são compatíveis com mamadeiras, anéis de rosca e bicos Pétala e Ritmo Individual.



Dicas importantes sobre produtos Pétala e Ritmo Individual Philips Avent: O mesmo anel de rosca é vendido com mamadeiras Pétala e Ritmo Individual. Isso significa que você pode usar os anéis de rosca alternadamente. Vidro Pétala A imagem abaixo indica quais produtos Philips Avent são compatíveis com as mamadeiras de vidro Pétala.



Dicas importantes sobre mamadeiras de vidro Pétala Philips Avent: Você pode usar anéis de rosca e bicos Pétala e Ritmo Individual com mamadeiras de vidro.

Bicos/anéis de rosca anticólica ou com entrada de ar AirFree não são compatíveis com mamadeiras de vidro Pétala. Anticólica A imagem abaixo indica quais produtos Philips Avent são compatíveis com mamadeiras, anéis de rosca e bicos anticólica. Entrada de ar AirFree A imagem abaixo indica quais produtos Philips Avent são compatíveis com a entrada de ar AirFree.



Dicas importantes sobre a entrada de ar AirFree Philips Avent: Você pode utilizar a entrada de ar AirFree com qualquer mamadeira de plástico (mas não de vidro) da Philips Avent.

A entrada de ar AirFree é compatível com bico Ritmo Individual ou anticólica Philips Avent e seu respectivo anel de rosca. Assistência adicional Entre em contato conosco se tiver dúvidas ou preocupações sobre a compatibilidade de seus produtos Philips Avent.