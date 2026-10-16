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Suporte da Philips

As mamadeiras Philips Avent são compatíveis entre si?

Para saber quais mamadeiras e bicos Philips Avent são compatíveis entre si, consulte as informações abaixo.

Nas quatro seções abaixo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre a compatibilidade dos produtos Philips Avent:

  • Pétala e Ritmo Individual 

  • Vidro Pétala 

  • Anticólica 

  • Entrada de ar AirFree.

Cada seção mostra uma combinação diferente de itens, juntamente com uma marca ou cruz, para indicar se essa combinação é compatível.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01, SCY966/02, SCY903/67. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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