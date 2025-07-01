Suporte da Philips Há um cheiro de plástico vindo da minha Airfryer Philips

Se você observou um cheiro de plástico vindo da sua Airfryer Philips durante o uso, leia nosso artigo abaixo para saber por que e como removê-lo.

Por que há cheiro de plástico? O acondicionamento e a gaveta interna da Airfryer são feitos de plástico. A panela e a cesta são revestidas com PTFE (politetrafluoroetileno). Estas peças podem libertar algum cheiro durante as primeiras utilizações do aparelho, à medida que a Airfryer atinge temperaturas muito elevadas (até 200°C). Como faço para remover o cheiro de plástico? Se o cheiro de plástico for perceptível, siga as etapas abaixo para reduzi-lo: Deixe a Airfyrer esfriar por cerca de 30 minutos antes de limpá-la. Remova a cesta e limpe a gaveta com um pano úmido ou esponja usando detergente líquido para louça e água. Observação: Não use utensílios de cozinha metálicos nem materiais de limpeza abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho. Coloque a cesta e a gaveta de volta dentro da Airfryer. Conecte o aparelho à tomada. Sem colocar alimentos no interior, ajuste o timer para o tempo máximo e a temperatura para 200°C. Ligue a Airfryer e deixe-a funcionar até que o tempo termine.

Esse processo ajudará a remover o cheiro de plástico que você observou.





A solução acima ajudou a resolver o problema? Se não ajudou, entre em contato conosco para obter assistência. Esse processo ajudará a remover o cheiro de plástico que você observou.A solução acima ajudou a resolver o problema? Se não ajudou, entre em contato conosco para obter assistência.