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Suporte da Philips

Há um cheiro de plástico vindo da minha Airfryer Philips

Se você observou um cheiro de plástico vindo da sua Airfryer Philips durante o uso, leia nosso artigo abaixo para saber por que e como removê-lo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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