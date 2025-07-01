Há um cheiro de plástico vindo da minha Airfryer Philips

Se o cheiro de plástico for perceptível, siga as etapas abaixo para reduzi-lo:
- Deixe a Airfyrer esfriar por cerca de 30 minutos antes de limpá-la.
- Remova a cesta e limpe a gaveta com um pano úmido ou esponja usando detergente líquido para louça e água. Observação: Não use utensílios de cozinha metálicos nem materiais de limpeza abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
- Coloque a cesta e a gaveta de volta dentro da Airfryer.
- Conecte o aparelho à tomada.
- Sem colocar alimentos no interior, ajuste o timer para o tempo máximo e a temperatura para 200°C.
- Ligue a Airfryer e deixe-a funcionar até que o tempo termine.
Esse processo ajudará a remover o cheiro de plástico que você observou.
A solução acima ajudou a resolver o problema? Se não ajudou, entre em contato conosco para obter assistência.