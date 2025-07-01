Como faço para encaixar o pente ao aparador para virilha Philips?

Você pode usar a cabeça aparadora para virilha para aparar a área da virilha e criar estilos diferentes. Você também pode encaixar o pente para aparar a virilha para cortar pelos a um comprimento de 3 mm.
Nota: Se a unidade de corte cair da cabeça aparadora para virilha, você pode colocá-la de volta no lugar. Pressione a unidade de corte na cabeça aparadora para que ela se encaixe no lugar.
Ao usar o aparelho na área íntima (partes externa e interna dos grandes lábios), certifique-se de usar a cabeça aparadora com o pente encaixado.
Para encaixar o pente (Imagem 1):
Para remover o pente (Imagem 2):
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00, BRL138/00, BRL146/00.
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