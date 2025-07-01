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Como faço para encaixar o pente ao aparador para virilha Philips?

Você pode usar a cabeça aparadora para virilha para aparar a área da virilha e criar estilos diferentes. Você também pode encaixar o pente para aparar a virilha para cortar pelos a um comprimento de 3 mm. 

Nota: Se a unidade de corte cair da cabeça aparadora para virilha, você pode colocá-la de volta no lugar. Pressione a unidade de corte na cabeça aparadora para que ela se encaixe no lugar. 

Ao usar o aparelho na área íntima (partes externa e interna dos grandes lábios), certifique-se de usar a cabeça aparadora com o pente encaixado.

Para encaixar o pente (Imagem 1):

  1. Coloque o entalhe em um lado do pente no recuo da cabeça aparadora. 
  2. Pressione o pente na cabeça aparadora até que o entalhe do outro lado do pente se encaixe no recuo do outro lado da cabeça aparadora. Você ouvirá o pente fazer um som de "clique" quando estiver encaixado corretamente.

Para remover o pente (Imagem 2):

  1. Em um lado do pente, coloque uma unha entre o pente e a cabeça aparadora.
  2. Puxe com a unha até que o pente saia da cabeça aparadora. Não puxe a parte de trás ou os dentes do pente para removê-lo

Como faço para encaixar o pente ao aparador para virilha Philips?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00, BRL138/00, BRL146/00.

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