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Suporte da Philips

Posso alimentar meu bebê com líquidos espessos usando o bico Ritmo Individual?

Sim. Você pode usar os bicos Ritmo Individual Philips Avent com leite e líquidos mais espessos. Esses líquidos mais espessos incluem fórmula antirregurgitação (AR), leite misturado com cereais, arroz para bebê, papinhas para bebê e misturas de leite e sopas.

Como líquidos mais espessos fluem mais lentamente, pode ser necessário usar um bico de maior número para alcançar um fluxo de alimentação confortável para o bebê.

Você pode usar o bico Ritmo Individual número 6 ("Alimentação espessa"), que foi especialmente projetado para líquidos mais espessos.

Os bicos Ritmo Individual da Philips Avent estão disponíveis em taxas de fluxo de 1 a 5 nos Estados Unidos e no Canadá e de 1 a 6 em outros países.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01 , SCY966/02 , SCY940/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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