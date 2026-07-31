Suporte da Philips Posso alimentar meu bebê com líquidos espessos usando o bico Ritmo Individual?

Sim. Você pode usar os bicos Ritmo Individual Philips Avent com leite e líquidos mais espessos. Esses líquidos mais espessos incluem fórmula antirregurgitação (AR), leite misturado com cereais, arroz para bebê, papinhas para bebê e misturas de leite e sopas.

Como líquidos mais espessos fluem mais lentamente, pode ser necessário usar um bico de maior número para alcançar um fluxo de alimentação confortável para o bebê.

Você pode usar o bico Ritmo Individual número 6 ("Alimentação espessa"), que foi especialmente projetado para líquidos mais espessos.

Os bicos Ritmo Individual da Philips Avent estão disponíveis em taxas de fluxo de 1 a 5 nos Estados Unidos e no Canadá e de 1 a 6 em outros países.

Nova orientação sobre os bicos em embalagens de produtos em 2025! Estamos atualizando as embalagens dos produtos para fornecer uma orientação clara. A nova orientação usa cores facilmente reconhecíveis e fornece maior clareza sobre a taxa de fluxo do bico. Embalagem com os mesmos bicos, mas com nova orientação!