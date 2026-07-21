Qual bico Ritmo Individual melhor se adapta ao meu bebê?

Os bebês recém-nascidos tendem a seguir o mesmo padrão com a amamentação e com a mamadeira. Recomendamos observar os indícios dados pelo seu bebê para encontrar a melhor taxa de fluxo do bico.
Os bicos Ritmo Individual foram desenvolvidos para responder à maneira como seu bebê mama. No entanto, talvez você ainda não saiba como o bebê mama da mamadeira.
Em geral, é recomendável começar com o bico que acompanha a mamadeira e ajustar conforme necessário. Se você não tiver sucesso após algumas tentativas de alimentação, mude para um bico com um fluxo diferente.
Use um bico com uma taxa de fluxo maior se:
Use um bico com uma taxa de fluxo menor se:
Deixe que o estilo de mamar do seu bebê guie você, não a idade dele. Os bebês que têm um estilo animado de mamar geralmente usam sucção e compressão fortes enquanto bebem, resultando em maior fluxo de leite. Portanto, eles geralmente precisam de um bico com fluxo menor, como o bico número 1 ou 2, para evitar transbordamento. Bebês que mamam lentamente e de forma constante talvez prefiram um bico com fluxo mais elevado (como o bico número 4 ou 5/6) para garantir fluxos de leite suficientes, independentemente da idade do bebê.
Se você usava o bico Pétala anterior da Philips Avent, seu bebê precisará de um fluxo mais rápido com o bico Ritmo Individual porque ele está acostumado com um fluxo de leite maior fazendo menos esforço.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01 , SCF393/11 , SCF391/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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