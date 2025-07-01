Suporte da Philips Por que o meu bebê recusa o bico Ritmo Individual?

O bico Ritmo Individual se assemelha a um seio para que o bebê possa beber, engolir e respirar do seu jeito, no seu próprio ritmo. O leite só sai do bico quando o bebê mama ativamente. Os bebês que estão habituados a mamadeiras de fluxo livre precisarão de algum tempo para se adaptarem ao novo estilo antes de começarem a usar o bico Ritmo Individual.

A maioria dos bebês são sensíveis a mudanças. Portanto, ajustar-se a uma nova maneira de alimentação pode envolver várias tentativas. Ao introduzir uma nova mamadeira para o seu bebê, alimente-o quando eles estiver relaxado e sem fome. Se você tentou alimentar algumas vezes sem sucesso, pode ser um sinal de que o seu bebê precisa de um bico diferente com outra taxa de fluxo.

É importante encontrar o bico certo: Todos nós aprendemos no nosso próprio ritmo. A sucção é uma habilidade e alguns bebês a desenvolvem mais rapidamente do que outros. É por isso que o bico "Primeiro fluxo" (bico 0) pode ser o mais adequado para alguns bebês, antes de começarem a usar os bicos Ritmo Individual.



Quando devo trocar os bicos? Experimente usar o bico Ritmo Individual com uma taxa de fluxo mais alta se o bebê estiver brincando com o bico em vez de beber ou parecer frustrado. Mude para a mamadeira Pétala de 30 g (2 oz) (SCF039/17) com o bico Pétala T0 (SCF657/27) para uma taxa de fluxo mais alta quando o bebê levar mais de 20 minutos para beber 50 ml usando os bicos Ritmo Individual. Se as dificuldades alimentares persistirem, consulte um profissional de saúde.