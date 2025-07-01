Por que o meu bebê recusa o bico Ritmo Individual?

O bico Ritmo Individual se assemelha a um seio para que o bebê possa beber, engolir e respirar do seu jeito, no seu próprio ritmo. O leite só sai do bico quando o bebê mama ativamente. Os bebês que estão habituados a mamadeiras de fluxo livre precisarão de algum tempo para se adaptarem ao novo estilo antes de começarem a usar o bico Ritmo Individual.
A maioria dos bebês são sensíveis a mudanças. Portanto, ajustar-se a uma nova maneira de alimentação pode envolver várias tentativas. Ao introduzir uma nova mamadeira para o seu bebê, alimente-o quando eles estiver relaxado e sem fome. Se você tentou alimentar algumas vezes sem sucesso, pode ser um sinal de que o seu bebê precisa de um bico diferente com outra taxa de fluxo.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01 , SCY966/02 , SCY940/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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