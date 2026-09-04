Suporte da Philips Por que o adaptador não é fornecido com o produto?

Na Philips, estamos empenhados em reduzir o lixo plástico. Como parte de nossos esforços ambientais, alguns produtos Philips não são mais fornecidos com um adaptador de energia USB. Embora isso possa parecer inconveniente, asseguramos a você que isso se deve ao fato de que a maioria dos consumidores já possui um ou vários adaptadores de parede USB.



Continuaremos fornecendo cabos de carregamento USB com o produto que pode ser usado com um adaptador de energia USB.



Veja abaixo mais informações sobre o adaptador de energia que pode ser usado com o seu produto Philips.

Posso comprar o adaptador USB pelo site Philips.com? A disponibilidade de compra de um adaptador de energia USB Philips varia de acordo com o país. Você pode procurar um dos adaptadores abaixo (HQ87 ou WAA1001/WA2001) ou pesquisar "adaptador de parede USB" ou "adaptador de parede" no site Philips.com. Entre em contato conosco se não encontrar o que está procurando. Eu já tenho um adaptador de energia USB Se você já possui um adaptador de energia USB, certifique-se de que o adaptador de energia seja certificado e atenda aos padrões de segurança, de preferência de uma marca confiável. Consulte os padrões de segurança para carregamento seguro abaixo: Voltagem de entrada: 100-240V.

Voltagem de saída: 5 V.

Potência de saída: 1 A ou superior.

Se quiser usar ou carregar o produto em um ambiente úmido, por exemplo, no banheiro, use sempre um adaptador à prova de respingos (IPX4). Não tenho um adaptador de energia USB Recomendamos um adaptador à prova de respingos (IPX4). Você pode obter esse adaptador na loja on-line da Philips ou em qualquer outro revendedor. Procure o texto ou os símbolos "IPX4" no adaptador.



Você pode encontrar um exemplo do adaptador de parede HQ87 IPX4 abaixo.

Observação: Os ícones e as imagens que indicam prova de respingos ou IPX4 variam de acordo com o país. Consulte o manual do usuário para saber quais são os carregadores de parede USB recomendados, dependendo do seu produto.

Categoria do produto Adaptador recomendado Cuidado e beleza da Philips: OneBlade, barbeadores, depiladores femininos, aparadores e aparadores de cabelo Adaptador IPX4 à prova de respingos Philips HQ87. Philips Sonicare: Escovas de dentes elétricas e irrigadores interdentais Adaptador IPX4 à prova de respingos Philips WAA1001 (Branco)

Adaptador IPX4 à prova de respingos Philips WAA2001 (Preto) Mais informações? Você pode encontrar mais informações sobre nossos objetivos de sustentabilidade em Philips.com

