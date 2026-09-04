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Suporte da Philips

Por que o adaptador não é fornecido com o produto?

Na Philips, estamos empenhados em reduzir o lixo plástico. Como parte de nossos esforços ambientais, alguns produtos Philips não são mais fornecidos com um adaptador de energia USB. Embora isso possa parecer inconveniente, asseguramos a você que isso se deve ao fato de que a maioria dos consumidores já possui um ou vários adaptadores de parede USB. 

Continuaremos fornecendo cabos de carregamento USB com o produto que pode ser usado com um adaptador de energia USB. 
 
Veja abaixo mais informações sobre o adaptador de energia que pode ser usado com o seu produto Philips. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL138/00 , BRL128/00 , BG3007/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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