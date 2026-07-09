Quando devo substituir a lâmina do Philips OneBlade?

Verifique o indicador de desgaste no OneBlade para determinar quando substituir a lâmina. Quando o símbolo de substituição estiver claramente visível, significa que será necessário trocar a lâmina. Cada lâmina deve durar aproximadamente quatro meses, em média, mas isso pode variar dependendo da sua rotina.
Como alternativa, você também pode rastrear a condição da lâmina no aplicativo Philips OneBlade.
Dica: As lâminas OneBlade Intimate podem ser diferentes das orientações abaixo, pois o Skin Protector pode impedir que o símbolo de substituição fique visível. Cada lâmina é projetada para durar aproximadamente quatro meses, mas isso poderá variar dependendo da sua rotina e você deve substituir a lâmina se notar diminuição do desempenho durante esse período.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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