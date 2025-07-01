Suporte da Philips Minha pele está irritada após usar meu barbeador Philips

Se você for um novo usuário do barbeador Philips ou tiver substituído as cabeças de corte, lembre-se de que sua pele precisa se adaptar às (novas) cabeças de corte. Isso significa que sua pele pode ficar um pouco irritada no começo. Você precisa de um período de adaptação de duas a três semanas com o seu novo sistema de barbeador Philips. Para minimizar a irritação na pele após o barbear, você pode utilizar creme ou loção de babosa, um hidratante suave ou uma loção pós-barba sem álcool. Também é recomendável permitir um tempo de adaptação para que a pele possa se recuperar entre as sessões de barbear.



Confira algumas dicas abaixo para obter o melhor resultado com o barbeador Philips e evitar desconforto e irritação.

Limpe a pele antes de usar o barbeador Philips.

A unidade de corte deve estar em total contato com sua pele.

Aplique uma leve pressão e mova a unidade de corte lentamente, em movimentos circulares, sobre a pele.

Apare previamente os pelos compridos ou difíceis de barbear.

É importante ter um período de adaptação. Deixe a pele se recuperar entre as sessões.

Ao limpar as cabeças de corte, o cortador e a proteção, lembre-se de que fazem parte de um mesmo conjunto. Se você acidentalmente colocar um cortador na proteção errada, poderá levar algumas semanas para que o barbear volte ao normal.