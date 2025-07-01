ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Como devo armazenar leite materno extraído?

Você pode armazenar leite materno na geladeira (abaixo de 4 °C) por até 4 dias ou no freezer (abaixo de -18 °C) por 6 a 12 meses usando uma mamadeira, copo de armazenamento ou saco para armazenamento de leite materno Philips Avent. Para armazenamento de longo prazo, o ultracongelamento (abaixo de -20 °C) é altamente recomendado.

Verifique abaixo as temperaturas de armazenamento recomendadas e saiba onde comprar acessórios de armazenamento

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF391/11 , SCF393/11 , SCF430/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte