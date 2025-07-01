Suporte da Philips Como devo armazenar leite materno extraído?

Você pode armazenar leite materno na geladeira (abaixo de 4 °C) por até 4 dias ou no freezer (abaixo de -18 °C) por 6 a 12 meses usando uma mamadeira, copo de armazenamento ou saco para armazenamento de leite materno Philips Avent. Para armazenamento de longo prazo, o ultracongelamento (abaixo de -20 °C) é altamente recomendado.

Verifique abaixo as temperaturas de armazenamento recomendadas e saiba onde comprar acessórios de armazenamento

Temperaturas recomendadas para armazenamento de leite Local Temperatura Duração máxima de armazenamento Ambiente Até 25 °C 4 horas Geladeira < 4 °C 4 dias Congelador < -18 °C (quanto mais frio, melhor) 6 a 12 meses Source: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Onde comprar acessórios para armazenamento de leite Você pode pedir mamadeiras, copos de armazenamento e sacos para armazenamento de leite materno online em Peças e acessórios ou entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips no seu país para obter ajuda.