Suporte da Philips Como faço para trocar a lâmina do Philips OneBlade corretamente?

Quando a lâmina OneBlade não fornecer mais resultados de barbear excelentes, você poderá trocá-la rapidamente seguindo as instruções abaixo.



Um vídeo ao final deste artigo fornece mais orientações.

Modelos sem um botão deslizante de liberação da lâmina Encaixe a lâmina no cabo pressionando ambas as pontas da lâmina e inserindo-a no cabo até ouvir um clique. Para remover a lâmina do cabo, pressione ambas as pontas da lâmina e levante-a para fora do cabo. Modelos com um botão deslizante de liberação da lâmina Desligue o OneBlade e empurre cuidadosamente o botão de liberação da lâmina para cima enquanto segura a lâmina em ambos os lados. Descarte a lâmina usada corretamente. Tire a lâmina substituível do pacote. Tenha cuidado, pois as pontas da lâmina são afiadas. Pressione a lâmina nova de ambos os lados e insira-a no cabo até ouvir um clique. Vídeo: "Como trocar a lâmina do Philips OneBlade" O primeiro modelo mostrado não tem um botão deslizante de liberação da lâmina. O segundo modelo mostrado tem um botão deslizante de liberação da lâmina.