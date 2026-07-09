ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Como faço para trocar a lâmina do Philips OneBlade corretamente?

Quando a lâmina OneBlade não fornecer mais resultados de barbear excelentes, você poderá trocá-la rapidamente seguindo as instruções abaixo.

Um vídeo ao final deste artigo fornece mais orientações.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP1424/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte