Suporte da Philips
Como faço para trocar a lâmina do Philips OneBlade corretamente?
Quando a lâmina OneBlade não fornecer mais resultados de barbear excelentes, você poderá trocá-la rapidamente seguindo as instruções abaixo.
Um vídeo ao final deste artigo fornece mais orientações.
- Encaixe a lâmina no cabo pressionando ambas as pontas da lâmina e inserindo-a no cabo até ouvir um clique.
- Para remover a lâmina do cabo, pressione ambas as pontas da lâmina e levante-a para fora do cabo.
- Desligue o OneBlade e empurre cuidadosamente o botão de liberação da lâmina para cima enquanto segura a lâmina em ambos os lados.
- Descarte a lâmina usada corretamente.
- Tire a lâmina substituível do pacote. Tenha cuidado, pois as pontas da lâmina são afiadas.
- Pressione a lâmina nova de ambos os lados e insira-a no cabo até ouvir um clique.
- O primeiro modelo mostrado não tem um botão deslizante de liberação da lâmina.
- O segundo modelo mostrado tem um botão deslizante de liberação da lâmina.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP1424/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›