Suporte da Philips Onde está o número do modelo e de série do depilador Philips?

O número do modelo e o número de série do depilador Philips, do depilador feminino, do aparador ou removedor de pelos faciais estão impressos na parte posterior da alça do aparelho. Eles também podem ser encontrados dentro do compartimento de pilhas para produtos que funcionam com pilhas AA substituíveis.



O número do modelo geralmente é necessário para registrar o produto ou ao procurar informações sobre seu modelo específico. Ele começa com as letras BRE, BRL ou BRR seguidas por três dígitos ou com as letras HP seguidas por quatro dígitos.



O número de série é impresso abaixo do número do modelo. Ele é usado para identificar a data de produção do seu produto e está no formato YYWW.



