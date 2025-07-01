Suporte da Philips Quais sutiãs funcionam com o meu extrator de leite elétrico Philips Avent?

Usar um sutiã com bom caimento é fundamental para garantir uma experiência de extração de leite confortável, sem dor e de alto desempenho.

Confira as orientações a seguir para o seu modelo específico.

Extrator de leite elétrico portátil Cuidado Natural Philips Avent Certifique-se de que: Você está usando um sutiã elástico.

A alça do seu sutiã fica rente à pele do seu tórax, sem levantar. Se você olhar para dentro do sutiã, entre os seios, não verá nenhum leve vazamento pela alça.

Se você esticar a alça com o polegar, por exemplo, ela não deve se estender mais do que dois ou três dedos de distância do seu corpo, garantindo assim o suporte adequado para o tecido mamário.

As alças do sutiã são ajustáveis, permitindo que você regule o comprimento para prender o extrator de leite ao sutiã, evitando que ele se mova durante a extração. Se você perder vácuo, tente ajustar as alças do sutiã para que o extrator fique mais firme.

Não é recomendável usar um sutiã com aro. Extrator de leite elétrico Mãos Livres Philips Avent As proteções e os copos cabem na maioria dos sutiãs comuns e de amamentação.

Caso sinta desconforto durante a extração, tente mudar para um sutiã mais elástico (mas não muito elástico para evitar que os copos saiam da posição durante a extração).

Não é recomendável usar um sutiã com aro. Extrator de leite elétrico individual/duplo Philips Avent Funciona bem com a maioria dos sutiãs de amamentação comuns.

Funciona bem com a maioria dos sutiãs de extração com fendas maiores para o funil do extrator (o corpo do extrator não pode ser preso através do sutiã).

Não é recomendado usar um sutiã de extração com furos circulares em vez de fendas.