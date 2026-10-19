ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

O que significam os símbolos no aparador Philips?

Se você estiver se perguntando o que significam as luzes e os símbolos no seu aparelho de cuidados pessoais masculinos Philips, leia nossa resposta abaixo.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG3917/15, BT3617/15, MG3927/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte