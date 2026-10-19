O que significam os símbolos no aparador Philips?

Alguns aparelhos e aparadores vêm com uma funcionalidade de trava para viagem a fim de impedir que o aparelho ligue acidentalmente durante o transporte.



Para ativar a trava para viagem, mantenha pressionado o botão ligar/desligar por três segundos. O símbolo de cadeado piscará rapidamente para indicar que o dispositivo está bloqueado. Se você tentar ligar o aparelho, ele não funcionará. Em vez disso, o símbolo de cadeado da trava para viagem piscará para lembrá-lo de desativá-lo.





Para desativar a trava para viagem, pressione o botão liga/desliga e mantenha pressionado por três segundos. O símbolo piscará brevemente de novo e o aparador será ligado.



Alguns aparelhos têm o recurso de trava para viagem sem um indicador visível. O travamento e o destravamento desses aparelhos funcionam da mesma forma que aqueles com indicador de trava para viagem. Pressione o botão ligar/desligar por três segundos para ativar ou desativar o recurso.

