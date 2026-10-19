O que significam os símbolos no aparador Philips?

Se você estiver se perguntando o que significam as luzes e os símbolos no seu aparelho de cuidados pessoais masculinos Philips, leia nossa resposta abaixo.
A maioria das máquinas de cortar cabelo e aparadores Philips possui indicações e luzes de carregamento para indicar quando o dispositivo precisa ser carregado e quando está totalmente carregado. Dependendo do aparador que você possui, as indicações de carregamento podem ser exibidas de várias maneiras diferentes, conforme mostrado na imagem abaixo. Alguns aparelhos não têm indicador de carregamento. Nesse caso, verifique o carregador do produto para ver se há alguma luz nele. Essa luz acende quando o carregador está conectado à fonte de alimentação. Para esses produtos, recomenda-se que você siga o tempo de carregamento conforme descrito nas instruções no manual do usuário.
Alguns aparelhos e aparadores vêm com uma funcionalidade de trava para viagem a fim de impedir que o aparelho ligue acidentalmente durante o transporte.
Para ativar a trava para viagem, mantenha pressionado o botão ligar/desligar por três segundos. O símbolo de cadeado piscará rapidamente para indicar que o dispositivo está bloqueado. Se você tentar ligar o aparelho, ele não funcionará. Em vez disso, o símbolo de cadeado da trava para viagem piscará para lembrá-lo de desativá-lo.
Para desativar a trava para viagem, pressione o botão liga/desliga e mantenha pressionado por três segundos. O símbolo piscará brevemente de novo e o aparador será ligado.
Alguns aparelhos têm o recurso de trava para viagem sem um indicador visível. O travamento e o destravamento desses aparelhos funcionam da mesma forma que aqueles com indicador de trava para viagem. Pressione o botão ligar/desligar por três segundos para ativar ou desativar o recurso.
Alguns cortadores de cabelo e Multigroomers da Philips são equipados com um modo turbo. Que geralmente é indicado com um símbolo em forma de T no seu aparelho. Pressione esse botão quando você precisar de potência extra no aparador. Isso pode ser útil para aparar cabelos e pelos muito grossos.
Um aparelho com um símbolo de bebê pode ser usado para ativar o modo silencioso. O modo silencioso proporciona uma experiência de aparagem mais suave para crianças. Durante a aparagem, você pode iniciar o modo silencioso para diminuir a velocidade de rotação do aparador para uma aparagem mais silenciosa.
A imagem de uma gota de óleo piscando no seu aparelho aparador é um indicativo para lubrificá-lo. Você deve limpar e lubrificar regularmente os aparadores com o óleo fornecido na embalagem ou com óleo de máquina de costura. Dependendo do aparelho que você possui, pode ainda encontrar outros símbolos impressos ou piscando nele. Para mais informações sobre o seu modelo exato, consulte o manual do usuário ou entre em contato conosco.
Assista ao vídeo abaixo para ver como usar nosso mais recente aparador de barba Prestige Philips com pente integrado exclusivo. Os recursos do barbeador variam de acordo com o modelo.
Alguns aparadores Philips funcionam com baterias descartáveis. Antes de tentar inserir ou substituir as baterias do aparador, certifique-se de que suas mãos e o aparelho estejam secos.
O compartimento da bateria está localizado na alça. Para substituir as pilhas, você pode facilmente abrir o compartimento alinhando as indicações dos símbolos conforme as instruções abaixo.
1. Para remover a tampa do compartimento da bateria, gire-a no sentido horário até o símbolo de ajuste (V) apontar para a indicação de "desbloqueado" (Ʌ) (Figura 4). 2. Puxe a tampa do compartimento da bateria para fora da alça (Figura 5). 3. Coloque a bateria no compartimento (Figura 6). Certifique-se de que os polos da pilha (+ e -) estejam na posição correta. 4. Encaixe novamente a tampa no compartimento da bateria (Figura 7). 5. Gire a tampa do compartimento da bateria no sentido anti-horário até o símbolo de ajuste (V) apontar para a indicação de "bloqueado" (I) (Figura 8).
Um logotipo ou botão de ejeção indica onde empurrar para remover unidades de corte ou acessórios. Empurre cuidadosamente o símbolo de ejeção e puxe lentamente a unidade de corte ou o acessório para fora do aparelho.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:MG3917/15, BT3617/15, MG3927/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›