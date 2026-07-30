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Suporte da Philips

Onde posso adquirir acessórios para a minha escova de dentes Sonicare?

Você pode adquirir peças e acessórios para a sua escova de dentes Sonicare na nossa loja online. Você encontrará acessórios adequados, desde cabeças da escova a carregadores e estojos de transporte. Se você não encontrar a peça certa para sua escova de dentes, entre em contato conosco.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX6321/02 , HX6581/21 , HX3211/13 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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