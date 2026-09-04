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Suporte da Philips

Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?

Descubra como as chupetas ultra start, ultra soft e ultra air Philips Avent diferem das chupetas comuns.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF076/01 , SCF076/06 , SCF091/18 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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