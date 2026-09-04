Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?
Descubra como as chupetas ultra start, ultra soft e ultra air Philips Avent diferem das chupetas comuns.
As chupetas Philips Avent para recém-nascidos são as menores e mais leves chupetas da marca, sem anéis, ideais para os primeiros meses de vida. Um fluxo de ar maior ajuda a impedir que a pele fique seca e irritada. A chupeta ultra start também vem com um estojo de transporte/esterilização para esterilizar a chupeta no micro-ondas. A chupeta ultra start também está disponível na versão Nighttime.
A chupeta Philips Avent ultra soft tem uma proteção macia e flexível para reduzir as marcas e a irritação na pele. A chupeta ultra soft também vem com um estojo de transporte/esterilizador para esterilizar a chupeta no micro-ondas. A chupeta ultra soft está disponível nas versões 0-6m, 6-18m e 18m+.
A chupeta ultra air Philips Avent tem um fluxo de ar superior ao das outras chupetas Philips Avent. Um fluxo de ar maior ajuda a impedir que a pele fique seca e irritada. A chupeta ultra air também vem com um estojo de transporte/esterilizador para esterilizar a chupeta no micro-ondas. A chupeta ultra air está disponível nas versões Nighttime 0-6m, 6-18m e 18m+.
Chupeta de silicone de peça única com uma solução para você encaixar o dedo no bico e ajudar o seu recém-nascido a sugar. A Soothie (chupeta) está disponível em formato redondo e em formato de coração/curvado.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF076/01 , SCF076/06 , SCF091/18 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›