Quais as diferenças entre acessórios do Philips Lumea?

O acessório para o rosto tem um design pequeno e plano e tem o menor tamanho de janela para um tratamento preciso abaixo das maçãs do rosto. Ele também tem um filtro vermelho integrado extra para tratamento na face abaixo das maçãs do rosto.

Nota: homens não devem usar o Lumea no pescoço e no rosto. Os pelos nessas regiões têm características diferentes.