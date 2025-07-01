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Suporte da Philips

Quais as diferenças entre acessórios do Philips Lumea?

O Lumea vem com vários acessórios, cada um deles destinado a ser usado em uma área específica do corpo. Não utilize os acessórios em áreas para as quais não se destinam. Consulte o manual do usuário para verificar quais acessórios acompanham o seu modelo Lumea específico. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SC1991/00, SC1992/00, SC1992/11.

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