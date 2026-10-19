Como fazer macarrão sem glúten na minha máquina?

Se você quiser preparar macarrão sem glúten em casa com sua máquina de fazer massas Philips Avance, recomendamos usar pré-mistura de farinha, quinoa ou trigo sarraceno.

A dificuldade em preparar macarrão sem glúten é que ele quebra facilmente antes do cozimento, pois a farinha sem glúten não consegue dar elasticidade suficiente para a massa. O glúten é uma mistura de proteínas encontradas no trigo e em grãos similares. Ele dá elasticidade para massa, ajudando-a a crescer e manter sua forma, e com frequência confere ao produto final uma textura consistente.

Portanto, recomendamos adicionar algum espessante na preparação de macarrão sem glúten que funcione como aglutinante, como goma xantana, goma guar ou ovo.

Sugerimos evitar farinha de coco, de amêndoas ou de arroz, pois esses tipos de farinha não contêm nenhum aglutinante. Por isso, a chance de sucesso é baixa.