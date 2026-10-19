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Suporte da Philips

Como fazer macarrão sem glúten na minha máquina?

Se você quiser fazer macarrão sem glúten com a sua máquina de fazer massas da Philips, leia mais sobre isso aqui.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HR2481/00, RI2335/91, RI2371/91.

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