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Suporte da Philips

É seguro usar peças descoloridas de produtos Philips Avent?

Sim, usar produtos Philips Avent descoloridos é seguro, desde que as peças estejam limpas e em boas condições. A descoloração é inofensiva e é frequentemente o resultado de alimentos que contêm corantes que mancham o plástico.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF076/06 , SCF076/01 , SCY900/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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