As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF076/06 , SCF076/01 , SCY900/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
É seguro usar peças descoloridas de produtos Philips Avent?
Por que os bicos e as chupetas Avent são feitos de silicone, e não de látex?
O meu produto Philips Avent é livre de BPA e BPS?
Para quais idades a chupeta ultra start Philips Avent é recomendada?
Por quanto tempo uma chupeta Philips Avent pode ser usada?
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