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Suporte da Philips

Quais são os modos de escovação da minha escova de dentes Sonicare?

A escova de dentes Sonicare tem diferentes modos de escovação. Esses modos podem variar de acordo com a escova de dentes.

O modo padrão da escova de dentes é "Limpeza". Este modo proporciona um tempo de escovação de 2 minutos e é adequado para o uso diário. 

Os outros modos de escovação são: 

  • Limpeza profunda (3 minutos): ele proporciona tempo extra para escovar pontos de críticos.
  • Limpeza profunda+ (2/3 minutos): semelhante ao modo Limpeza profunda. Quando a escova de dentes estiver conectada, este modo funcionará durante 2 minutos. O feedback do BrushPacer será feito a cada 20 segundos. Se a sua escova de dentes não estiver conectada, este modo funcionará durante 3 minutos. O feedback do BrushPacer será feito a cada 30 segundos. 
  • Branquear (2:30 minutos): ótimo para remoção de manchas da superfície.
  • Polir (1 minuto): ideal para suavizar a superfície dos dentes.
  • Cuidados com a gengiva (3 minutos): perfeito para limpar seus dentes e gengivas.
  • Saúde da gengiva (3:20 minutos): projetado para limpar e massagear sua gengiva para uma saúde ideal.
  • Sensível (2 minutos): com vibrações suaves e adequado para dentes sensíveis.
  • Cuidado da língua (20 segundos): limpe sua língua com a cabeça da escova TongueCare.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3411/04 , HX6321/02 , HX6581/21 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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