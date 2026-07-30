A escova de dentes Sonicare tem diferentes modos de escovação. Esses modos podem variar de acordo com a escova de dentes.
O modo padrão da escova de dentes é "Limpeza". Este modo proporciona um tempo de escovação de 2 minutos e é adequado para o uso diário.
Os outros modos de escovação são:
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3411/04 , HX6321/02 , HX6581/21 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Quais são os modos de escovação da minha escova de dentes Sonicare?
Posso usar a escova de dentes Sonicare no chuveiro?
Por que há espaço entre a cabeça da escova e a alça?
Por quanto tempo a bateria da escova de dentes Sonicare deve durar?
Posso usar meu carregador Sonicare com outras escovas de dentes?
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