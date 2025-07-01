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Suporte da Philips

Como posso tirar e colocar a cabeça de corte do meu depilador feminino Philips?

Basta seguir as orientações abaixo para encaixar e desencaixar a cabeça de corte (e a lâmina) do seu depilador feminino Philips. Os números das etapas correspondem às ilustrações abaixo.

  1. Para encaixar a cabeça de corte, pressione-a suavemente no corpo do aparelho até que ela se encaixe no lugar com o som de um "clique".
  2. Para remover a cabeça de corte, pressione o botão de liberação e retire a cabeça de corte do corpo do aparelho.
  3. Para remover a lâmina, puxe-a suavemente para fora da cabeça de corte (em alguns modelos mais antigos, a cabeça de corte inclui um botão deslizante para soltar a lâmina de corte).

Dica: O vídeo abaixo fornece orientações adicionais; no entanto, seu modelo pode diferir visualmente do mostrado.

As três etapas para colocar a cabeça de corte em um depilador feminino, removê-la e, em seguida, retirar a lâmina de corte.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL128/00, BRL138/00, BRL136/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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