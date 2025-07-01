Suporte da Philips Como posso tirar e colocar a cabeça de corte do meu depilador feminino Philips?

Basta seguir as orientações abaixo para encaixar e desencaixar a cabeça de corte (e a lâmina) do seu depilador feminino Philips. Os números das etapas correspondem às ilustrações abaixo.

Para encaixar a cabeça de corte, pressione-a suavemente no corpo do aparelho até que ela se encaixe no lugar com o som de um "clique". Para remover a cabeça de corte, pressione o botão de liberação e retire a cabeça de corte do corpo do aparelho. Para remover a lâmina, puxe-a suavemente para fora da cabeça de corte (em alguns modelos mais antigos, a cabeça de corte inclui um botão deslizante para soltar a lâmina de corte).

Dica: O vídeo abaixo fornece orientações adicionais; no entanto, seu modelo pode diferir visualmente do mostrado.