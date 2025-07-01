Como posso tirar e colocar a cabeça de corte do meu depilador feminino Philips?

Basta seguir as orientações abaixo para encaixar e desencaixar a cabeça de corte (e a lâmina) do seu depilador feminino Philips. Os números das etapas correspondem às ilustrações abaixo.
Dica: O vídeo abaixo fornece orientações adicionais; no entanto, seu modelo pode diferir visualmente do mostrado.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL128/00, BRL138/00, BRL136/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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