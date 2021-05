Experimente diferentes configurações para criar o café com seu gosto preferido.

Quando você alterar as configurações da cafeteira, isso influenciará o sabor de seu café e a consistência das borras.

Por exemplo, altere as configurações do moedor (mais fino) ou o volume de café (menos) e tente novamente.

Uma moagem mais grossa resultará em menos café e em uma borra mais aguada

Um maior volume de café resultará em um café menos forte e em uma borra mais aguada

Uma configuração de aroma mais leve resultará em uma borra mais aguada