ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

O que faz a função iônica no modelador de cabelo?

A ativação da função iônica no modelador de cabelo ou na prancha alisadora Philips gera íons negativos que neutralizam os íons positivos da atmosfera. Esse processo de neutralização sela as cutículas do cabelo e ajuda a reduzir o frizz e a est&aacute;tica. Como resultado, você obtém cabelos lisos, brilhantes e sem frizz.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD837/00 , HP8372/30 , HP8281/81 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte