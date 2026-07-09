O que faz a função iônica no modelador de cabelo?

A ativação da função iônica no modelador de cabelo ou na prancha alisadora Philips gera íons negativos que neutralizam os íons positivos da atmosfera. Esse processo de neutralização sela as cutículas do cabelo e ajuda a reduzir o frizz e a estática. Como resultado, você obtém cabelos lisos, brilhantes e sem frizz.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD837/00 , HP8372/30 , HP8281/81 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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