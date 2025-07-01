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Suporte da Philips

O modelador de cabelo é livre de amianto?

A Philips tem o compromisso de proteger o meio ambiente e a saúde dos usuários de nossos produtos. Por esse motivo, todos os produtos de cuidado com os cabelos da Philips são livres de amianto.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD837/00 , BHB878/30 , BHC010/80 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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