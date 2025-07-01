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O modelador de cabelo é livre de amianto?
A Philips tem o compromisso de proteger o meio ambiente e a saúde dos usuários de nossos produtos. Por esse motivo, todos os produtos de cuidado com os cabelos da Philips são livres de amianto.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD837/00 , BHB878/30 , BHC010/80 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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O que faz a função iônica no modelador de cabelo?
Onde acho número do modelo/série do modelador Philips?
Posso enrolar o fio no modelador de cabelo após o uso?
Como usar os acessórios com o secador Philips?
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