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Suporte da Philips

Como e quando usar óleo na Philips Airfryer?

Embora a Philips Airfryer não precise de óleo para cozinhar e fritar os alimentos, adicionar óleo diretamente aos ingredientes frescos durante o preparo, como batatas descascadas na hora ou frango, pode criar uma camada crocante e melhorar o sabor geral do seu prato.
Nota: nunca adicione óleo no recipiente da Airfryer.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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