Como e quando usar óleo na Philips Airfryer?

Você pode usar qualquer tipo de óleo para grelhar/assar/tostar ou fritar na Philips Airfryer. Além disso, você também pode usar gordura animal.
Observação:
Adição de óleo a pratos caseiros à base de batatas (como batatas fritas):
- Apenas adicione óleo aos ingredientes e não diretamente no recipiente da Airfryer.
- Alimentos pré-fritos, como batatas fritas congeladas, nuggets de frango, rolinhos primavera etc. não precisam de óleo extra.
- Não use óleo de extração a frio, pois ele poderá causar queimaduras quando em temperatura alta.
Adição de óleo a ingredientes maiores (como coxas de frango ou carnes):
- Descasque as batatas e corte-as no formato desejado.
- Deixe as batatas de molho em um recipiente por, no mínimo, 30 minutos. Após isso, retire e seque as batatas com papel-toalha.
- Coloque meia colher de sopa de óleo em uma tigela. Coloque as batatas na tigela e misture até que elas fiquem cobertas de óleo.
- Usando um utensílio de cozinha ou as mãos, coloque as batatas na cesta da airfryer.
Para adicionar óleo a pratos empanados caseiros:
- Seque a parte externa do alimento com papel-toalha, se necessário.
- Pincele ligeiramente a parte externa do alimento com óleo ou use um frasco para borrifar. Cubra somente com uma camada. O óleo em excesso pingará no recipiente da airfryer durante o processo de fritura a ar quente.
Misture um pouco de óleo à farinha de rosca antes de empanar o alimento ou borrife/pincele um pouco de óleo na camada de farinha de rosca.Dica
: Você também pode marinar carne ou aves em vez de pincelar o óleo na parte exterior.
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