Suporte da Philips Como e quando usar óleo na Philips Airfryer?

Embora a Philips Airfryer não precise de óleo para cozinhar e fritar os alimentos, adicionar óleo diretamente aos ingredientes frescos durante o preparo, como batatas descascadas na hora ou frango, pode criar uma camada crocante e melhorar o sabor geral do seu prato.

Nota: nunca adicione óleo no recipiente da Airfryer.

Que tipo de óleo usar Você pode usar qualquer tipo de óleo para grelhar/assar/tostar ou fritar na Philips Airfryer. Além disso, você também pode usar gordura animal.



Observação: Apenas adicione óleo aos ingredientes e não diretamente no recipiente da Airfryer.

Alimentos pré-fritos, como batatas fritas congeladas, nuggets de frango, rolinhos primavera etc. não precisam de óleo extra.

Não use óleo de extração a frio, pois ele poderá causar queimaduras quando em temperatura alta. Adição de óleo a pratos caseiros à base de batatas (como batatas fritas): Descasque as batatas e corte-as no formato desejado. Deixe as batatas de molho em um recipiente por, no mínimo, 30 minutos. Após isso, retire e seque as batatas com papel-toalha. Coloque meia colher de sopa de óleo em uma tigela. Coloque as batatas na tigela e misture até que elas fiquem cobertas de óleo. Usando um utensílio de cozinha ou as mãos, coloque as batatas na cesta da airfryer.

Adição de óleo a ingredientes maiores (como coxas de frango ou carnes): Seque a parte externa do alimento com papel-toalha, se necessário. Pincele ligeiramente a parte externa do alimento com óleo ou use um frasco para borrifar. Cubra somente com uma camada. O óleo em excesso pingará no recipiente da airfryer durante o processo de fritura a ar quente.

Para adicionar óleo a pratos empanados caseiros:

Misture um pouco de óleo à farinha de rosca antes de empanar o alimento ou borrife/pincele um pouco de óleo na camada de farinha de rosca.



Dica: Você também pode marinar carne ou aves em vez de pincelar o óleo na parte exterior.





As soluções acima ajudaram a resolver o problema? Se não ajudou, entre em contato conosco para obter assistência. Misture um pouco de óleo à farinha de rosca antes de empanar o alimento ou borrife/pincele um pouco de óleo na camada de farinha de rosca.: Você também pode marinar carne ou aves em vez de pincelar o óleo na parte exterior.As soluções acima ajudaram a resolver o problema? Se não ajudou, entre em contato conosco para obter assistência.