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Suporte da Philips

Local do modelo e número de série da Philips Airfryer?

Você pode encontrar o modelo e o número de série no(s) adesivo(s) sob a base da sua Airfryer Philips. Para obter mais informações e exemplos, leia o artigo abaixo. 
Observação: Certifique-se de que a cesta e/ou a panela não caiam ao virar o aparelho de cabeça para baixo. 

sob a base

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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