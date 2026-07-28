Suporte da Philips Local do modelo e número de série da Philips Airfryer?

Você pode encontrar o modelo e o número de série no(s) adesivo(s) sob a base da sua Airfryer Philips. Para obter mais informações e exemplos, leia o artigo abaixo.

Observação: Certifique-se de que a cesta e/ou a panela não caiam ao virar o aparelho de cabeça para baixo.

Número do modelo O número do modelo (ou número do tipo) está localizado no canto superior esquerdo do adesivo da placa do modelo e começa com HD9xxx (ou RI9xxx para produtos no Brasil). Para encontrar informações específicas para a sua Airfryer, você precisará usar o número do modelo em www.philips.com, o aplicativo HomeID ou entrar em contato conosco em www.philips.com/contact para mais auxílio. Número de série O número de série da sua Airfryer contém informações relativas à data de produção e é valioso se precisar entrar em contato para obter mais assistência.



O número de série é exibido de duas maneiras diferentes:



1. Ele pode ser representado como quatro números. O ano e a semana de produção (aass) são impressos ou estampados no adesivo da placa, por exemplo, 2041 na imagem A.



2. Se houver um adesivo de código de barras na parte inferior da Airfryer, o código impresso abaixo do código de barras será o número de série. É uma combinação de números e caracteres, por exemplo, 7C1A221213420052 na imagem B: