Luz intensa pulsada é uma tecnologia usada desde 1996 para remoção de pelos. Nenhum efeito colateral ou dano grave decorrente do uso prolongado foi relatado. O Philips Lumea foi desenvolvido em parceria com os melhores dermatologistas e foi comprovado clinicamente por mais de 2.000 mulheres. Ele atende a todas as regulamentações de segurança para aparelhos de uso doméstico. Como ocorre com qualquer produto para tratamento de pele, é importante usar o aparelho de acordo com as instruções do manual do usuário.