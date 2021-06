O tratamento com IPL (Luz Intensa Pulsada) funciona quando a energia da luz é absorvida pela melanina (um tipo de pigmento) no pelo. Como os pelos loiros, brancos e grisalhos não contêm melanina suficiente, o tratamento com IPL nunca funcionará nessas cores de pelo. O pelo ruivo contém um tipo diferente de melanina que também não é responsivo à IPL.

O Philips Lumea não é adequado a peles muitas escuras, pois pode causar danos, como queimaduras, bolhas ou descoloração.