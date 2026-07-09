Suporte da Philips Onde acho número do modelo/série do modelador Philips?

Dependendo do aparelho modelador de cabelo, os números do modelo e da série podem estar em locais diferentes. Os números do modelo dos modeladores de cabelo Philips geralmente começam com a sigla HP ou BH, seguida de um número. O número de série tem quatro dígitos no formato: AASS (ano e semana).

Secadores de cabelos Os números do modelo dos secadores de cabelos podem ser encontrados na parte traseira da alça ou sob o corpo principal. Chapas alisadoras Os números do modelo das chapas alisadoras estão localizados na parte interna, sob a placa alisadora. Multimodeladores Para modeladores de cabelo e de cachos Philips, os números do modelo podem ser encontrados na parte de trás da alça.