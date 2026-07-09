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Suporte da Philips

Onde acho número do modelo/série do modelador Philips?

Dependendo do aparelho modelador de cabelo, os números do modelo e da série podem estar em locais diferentes. Os números do modelo dos modeladores de cabelo Philips geralmente começam com a sigla HP ou BH, seguida de um número. O número de série tem quatro dígitos no formato: AASS (ano e semana).

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD837/00 , BHC010/80 , BHB878/30 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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