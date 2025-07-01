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Suporte da Philips

As mamadeiras Philips AVENT são adequadas para freezer?

Sim, todas as mamadeiras de plástico Philips Avent — totalmente montadas e fechadas — podem ser armazenadas no freezer e usadas para alimentos pré-cozidos.
Não armazene mamadeiras de vidro no freezer, pois podem quebrar.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01 , SCY966/02 , SCY964/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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