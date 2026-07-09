ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Posso usar o Philips OneBlade conectado à tomada?

Por motivos de segurança, o OneBlade foi projetado para funcionar somente sem fio. Isso acontece porque o OneBlade pode ser usado tanto com a pele seca como molhada. Pode ser muito perigoso usar o OneBlade com água quando ele estiver conectado à eletricidade. Para evitar riscos, o aparelho não funcionará se estiver conectado a uma tomada.

Lembre-se de que o adaptador Philips HQ87 para OneBlade é à prova de respingos. Ou seja, o aparelho pode ser exposto a respingos de água, no entanto, não pode ser colocado em contato direto com a água por um longo período.  Por isso, durante o carregamento do OneBlade, certifique-se de manter o aparelho e o adaptador longe da água ou de qualquer superfície molhada.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP1424/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte