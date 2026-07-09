Posso usar o Philips OneBlade conectado à tomada?

Por motivos de segurança, o OneBlade foi projetado para funcionar somente sem fio. Isso acontece porque o OneBlade pode ser usado tanto com a pele seca como molhada. Pode ser muito perigoso usar o OneBlade com água quando ele estiver conectado à eletricidade. Para evitar riscos, o aparelho não funcionará se estiver conectado a uma tomada.
Lembre-se de que o adaptador Philips HQ87 para OneBlade é à prova de respingos. Ou seja, o aparelho pode ser exposto a respingos de água, no entanto, não pode ser colocado em contato direto com a água por um longo período. Por isso, durante o carregamento do OneBlade, certifique-se de manter o aparelho e o adaptador longe da água ou de qualquer superfície molhada.
Por motivos de segurança, o OneBlade foi projetado para funcionar somente sem fio.
Isso acontece porque o Philips OneBlade pode ser usado para barbear tanto com a pele seca como molhada. Quando conectado à eletricidade, usá-lo com água pode ser muito perigoso. Para evitar quaisquer riscos, o aparelho não funciona quando estiver conectado a uma tomada de energia.
Lembre-se também de que o adaptador do OneBlade é à prova de respingos. Por isso, durante o carregamento do OneBlade, certifique-se de manter o aparelho e o adaptador longe da água ou de qualquer superfície molhada. Além disso, se o OneBlade estiver equipado com uma tampa da porta de carregamento, certifique-se de que ela esteja firmemente fechada antes de molhar a alça.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:QP2724/10 , QP2824/10 , QP1424/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›