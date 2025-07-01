ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

O meu produto Philips Avent é livre de BPA e BPS?

Sim, todas as peças dos produtos Philips Avent que entram em contato com alimentos são 100% livres de BPA e BPS. Confirmamos isso por meio da total conformidade com os regulamentos de segurança, de testes aleatórios e de outros métodos de controle de qualidade.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF076/06 , SCF076/01 , SCY900/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte