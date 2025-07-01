Suporte da Philips O meu produto Philips Avent é livre de BPA e BPS?

Sim, todas as peças dos produtos Philips Avent que entram em contato com alimentos são 100% livres de BPA e BPS. Confirmamos isso por meio da total conformidade com os regulamentos de segurança, de testes aleatórios e de outros métodos de controle de qualidade.