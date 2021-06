1. Como sei quando alimentar meu bebê?

É melhor alimentar seu bebê sempre que ele(a) mostrar sinais de fome. Isso dá ao seu bebê uma maravilhosa sensação de conforto, proporciona melhor ganho de peso e garante que sua produção esteja em sintonia com as necessidades dele. Você precisa estar atenta aos sinais de fome, como chupar os punhos, mover a cabeça de um lado para o outro e colocar a língua para fora. Os recém-nascidos precisam ser amamentados pelo menos de 8 a 12 vezes por dia, o que corresponde a aproximadamente uma a cada três horas (do início de uma sessão até o começo da próxima).

2. Quanto tempo demora?

Alguns bebês gostam de demorar, enquanto outros são bem rapidinhos. Geralmente, a amamentação pode levar de 5 minutos a uma hora, do começo ao fim. A duração da amamentação dependerá também do tamanho, idade e frequência de alimentação do bebê.

3. Por quanto tempo devo oferecer cada seio?

O tempo em cada seio dependerá de quanto leite você armazena neles. É melhor esvaziar um seio antes de oferecer o outro e, se você oferecer apenas um seio em uma amamentação, ofereça o outro na outra.