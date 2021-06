Se você está extraindo leite em casa para amamentação noturna ou extraindo no trabalho, há alguns aspectos importantes que devem ser considerados para ajudar tudo a correr bem.



1. Planeje com antecedência

Se você sabe que estará longe do seu bebê, comece a incorporar um extrator de leite na sua rotina diária algumas semanas antes. Você começará um estoque de leite para seu bebê e se acostumará a usar um extrator de leite.

2. Encontre um lugar confortável

Quanto mais confortável você estiver, mais fácil será extrair leite. Antes de sentar para extrair leite, certifique-se de estar em um espaço tranquilo e privado e não tenha medo de adicionar toques pessoais, como iluminação e música. Também é uma boa ideia procurar assentos com bastante apoio para que você possa sentar-se com as costas retas. É mais fácil fazer seu leite fluir dessa maneira.

3. Extraia na mesma quantidade que você amamentaria

Para manter seu estoque, certifique-se de extrair leite na mesma quantidade que você amamentaria normalmente. Então, se você amamenta, em geral, três vezes durante o tempo que estiver fora, certifique-se de extrair leite pelo menos essas três vezes.